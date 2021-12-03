"Викликають серйозне занепокоєння": США про дії військ РФ біля кордонів України

За його словами, російська риторика стає усе більш різкою. Однак він відмовився оголошувати варіанти, що розглядають США на випадок вторгнення РФ в Україну.

"Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми слідкуємо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння", - зазначив Міллі.

Своєю чергою він наголосив на важливості суверенітету України для Вашингтону та Альянсу НАТО.

"На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті відносно держави, незалежної з 1991 року", - наголосив Міллі.

Водночас він відмовився публічно заявити про свою оцінку чисельності російських сил поблизу України, але припустив, що його припущення можуть виходити за межі реальної кількості.