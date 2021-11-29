ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками за напад на Україну

Новость на русском →
Рига, Понеділок 29 листопада 2021 19:32
Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками за напад на Україну Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України. Він додав, що Альянс відстежує незвичайну активність російських військ на українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга.

"Будь-яка майбутня агресія проти України матиме для Росії високу ціну, політичні та економічні наслідки", - сказав генсек НАТО на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Столтенберг зазначив, що НАТО вдруге цього року спостерігає незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. За його словами, Альянс відзначає скупчення важких озброєнь, артилерії і десятки тисяч військових.

Генсек НАТО підкреслив, висока концентрація російських військ не була спровокована будь-якими діями і незрозуміла, що підвищує ризики неправильного сприйняття ситуації, що склалася.

Столтенберг в черговий раз закликав Росію до деескалації і знизити напруженість в регіоні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії.

Зазначимо, за даними української розвідки, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ