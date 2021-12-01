Міністри НАТО заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України і РФ

На саміті в Ризі (Латвія) міністри закордонних справ НАТО заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні Російської Федерації та України. А будь-яка агресія матиме високу ціну для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми обговорили поточну ситуацію на кордоні. Треба зберігати пильність і уникати ескалації, міністри чітко дали зрозуміти, що будь-яке майбутнє вторгнення чи агресія щодо України матиме високу ціну, економічні та політичні наслідки для Росії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не є членом альянсу, але Київ може покладатися на політичну і практичну підтримку.

Він також пригрозив Росії політичними та економічними наслідками за напад на Україну.