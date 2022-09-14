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Виявляла позиції ЗСУ в Запоріжжі. СБУ затримала російського агента "007"

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Запоріжжя, Середа 14 вересня 2022 10:36
Виявляла позиції ЗСУ в Запоріжжі. СБУ затримала російського агента "007" Фото: СБУ затримала російського агента "007" (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента з позивним "007". Зрадниця намагалася виявити позиції ЗСУ в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Жінка прибула в місто під "легендою" волонтера, а насправді виконувала завдання Росії з виявлення дислокації підрозділів ЗСУ. Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами Росії ще на початку повномасштабного вторгнення", - розповіли у відомстві.

Від свого " куратора" зловмисниця отримала позивний "007" та інструктаж з розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

В СБУ також зазначили, що на тимчасово окупованій території зрадниця через свої особисті зв'язки збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

Крім того, одне із завдань агентки полягало в тому, щоб налагодити контакти з українськими військовими для виявлення місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

"Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю", - додали в Службі безпеки.

Жінці вже повідомлено про підозру у держзраді, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

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Служба безпеки України Запоріжжя колаборантка
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