Виведення військ з Афганістану: США хочуть розмістити в регіоні авіаносець

Військове командування США запитує схвалення Пентагону, щоб розмістити авіаносець в регіоні на час виведення своїх військ з Афганістану. Як відомо, у країни немає виходу до моря.
Про це повідомляє "Голос Америки".
За словами офіційного джерела, авіаносець США в регіоні повинен допомогти захистити війська під час їх виведення з Афганістану в найближчі місяці.
Збройні сили США часто використовують авіаносці або інші військові кораблі для захисту військовослужбовців під час відповідальних операцій, таких як виведення військ.
Авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" в даний час знаходиться на Близькому Сході.
Минулого року США розмістили авіаносець біля берегів Сомалі на час виведення військ з країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден хоче вивести війська з Афганістану до 11 вересня, Британія може вивести своїх військових слідом за американцями.
Як писало РБК-Україна, Байден заявив, що "пора покласти край найтривалішій війні Америки".