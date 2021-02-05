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Польща пригрозила відповіддю на висилку дипломата з Росії

Варшава, П'ятниця 05 лютого 2021 18:14
Польща пригрозила відповіддю на висилку дипломата з Росії
Фото: глава МЗС Польщі Збігнєв Рау (gov.pl)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує заходами у відповідь, якщо Москва не скасує свого рішення.

Про це йдеться на сайті МЗС Польщі.

Після висилки дипломата МЗС Польщі викликало до себе російського посла. У відомстві заявили, що польські дипломати виконують лише офіційні завдання відповідно до Віденської конвенції.

"Польська сторона очікує від російської влади скасування помилкового рішення. В іншому випадку Польща залишає можливість вживати заходів у відповідь", - наголосили в МЗС.

Крім того, в польському МЗС шкодують, що дії Росії ще більше поглиблять кризу у двохсторонніх відносинах.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Росії ухвалило рішення про висилку трьох дипломатів Польщі, Німеччини та Швеції. Причиною висилки в Москві назвали нібито участь дипломатів в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як писало РБК-Україна, в Європейському союзі вже закликали Росію переглянути рішення про висилку дипломатів.

Крім того, на висилку дипломатів також відреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона назвала рішення російського МЗС невиправданим.

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