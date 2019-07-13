Виступ екс-спецпрокурора США Мюллера в Конгресі перенесли на 24 липня

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

У Конгресі вважають, що перенесення слухань "дасть американському народу більш глибоке розуміння розслідування"

Колишній спеціальний прокурор Сполучених Штатів з розслідування втручання Росії у вибори Роберт Мюллер дасть свідчення перед комітетами Палати представників Конгресу у справах юстиції та розвідки 24 липня. Про це повідомив голова комітету у справах юстиції Джерольд Надлер, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

На думку Надлера, перенесення слухань з 17 липня "дасть американському народу більш глибоке розуміння розслідування" спецпрокурора.

Конгресмен зазначив, що суспільство також зможе отримати уявлення про зібрані докази - як щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, так і можливого перешкоджання здійсненню правосуддя та зловживання владою з боку президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер погодився виступити перед конгресменами "згідно із судовою повісткою" і 17 липня дасть свідчення в Конгресі.

Наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував можливе втручання Росії у президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році, повідомив, що закриває свій офіс.