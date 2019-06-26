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Екс-спецпрокурор Мюллер дасть свідчення в Конгресі 17 липня

Новини » Політика    26.06.2019 - 06:22
Екс-спецпрокурор Мюллер дасть свідчення в Конгресі 17 липня
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер погодився виступити перед конгресменами після отримання судової повістки

Колишній спеціальний прокурор Сполучених Штатів з розслідування втручання Росії у вибори Роберт Мюллер 17 липня дасть свідчення у Конгресі. Про це повідомили комітети Палати представників із судочинству і розвідки, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

У комітетах повідомили, що Мюллер погодився виступити перед конгресменами "згідно із судовою повісткою".

"Американці повинні отримати інформацію безпосередньо від спеціального радника, щоб зрозуміти, що він і його команда розслідували, розкрили і визначили щодо нападу Росії на нашу демократію, допомоги кампанії Трампа та використання цієї допомоги, перешкоджання розслідуванню цього втручання", - сказали в спільній заяві голова юридичного комітету Джеральд Надлер та голова розвідувального Адам Шифф.

Видання зазначає, що покази Мюллера можуть стати найочікуванішими слуханнями в Конгресі за останні роки.

Нагадаємо, наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував можливе втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році, повідомив, що закриває свій офіс.

Він пояснив, що у його доповіді не було звинувачень Трампа в правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом. З його слів, його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити Трампа у змові з РФ з метою зміни результатів виборів.

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