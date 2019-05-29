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Спецпрокурор Мюллер повідомив про відставку

Новини » Політика    29.05.2019 - 20:41
Спецпрокурор Мюллер повідомив про відставку
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер повідомив, що звільняється щоб повернутись до приватного життя

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори Сполучених Штатів у 2016 році, повідомив, що закриває свій офіс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Повідомляється, що сьогодні, 29 травня, Мюллер вперше виступив із публічним коментарем стосовно результатів свого дворічного розслідування. Він повідомив, що вирішив виступити через те, що розслідування було завершено, а його офіс формально закривається, а він подає у відставку в Міністерстві юстиції для того, щоб "повернутись до приватного життя".

Також він пояснив, що у його доповіді не містилось звинувачень Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом. За його словами, висунути звинувачення Трампу не дозволяли правила Мін’юсту США.

"Конституція вимагає іншого процесу, ніж дії в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента у порушеннях", - повідомив Мюллер.

Спецпрокурор зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів" для того, щоб звинуватити Трампа у змові з РФ з метою змін результатів виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генпрокурор США доручив перевірити законність розслідування Мюллера. Таке рішення було прийнято на тлі закликів президента Дональда Трампа до перевірки розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, за його підсумками Мюллер підтвердив, що Росія робила спроби втручатися у вибори в Сполучених Штатах, але звіт його команди показав, що, незважаючи на майже дворічну роботу, виявити ознак змови штабу Трампа з російською владою не вдалося.

 

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