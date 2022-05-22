Високоточні ракети, ППО та MLRS. Єрмак розповів, яка зброя потрібна Україні

"Україні потрібно більше важких озброєнь. Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень", - написав Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що страх деяких країн щодо передачі українській армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

Також Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України, та заявив, він розраховує на постачання країні систем MLRS.

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