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Високоточні ракети, ППО та MLRS. Єрмак розповів, яка зброя потрібна Україні

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння. Серед якого, зокрема, високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Україні потрібно більше важких озброєнь. Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень", - написав Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що страх деяких країн щодо передачі українській армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

Також Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України, та заявив, він розраховує на постачання країні систем MLRS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакВійськова допомога