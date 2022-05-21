Зеленський очікує від "Рамштайну-2" постачання систем залпового вогню

Президент Володимир Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Він розраховує на постачання систем MLRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Глава держави хотів би, щоб союзники передали Україні американські реактивні системи залпового вогню. Вони дозволять перехопити ініціативу в бойових діях із РФ.

"Такі зустрічі – це вже позитивний результат… Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", – заявив Зеленський.

Президент також спробував розвіяти сумніви європейських лідерів щодо постачання РСЗВ. Він запевнив, що Україна лише звільнятиме власні захоплені території без наступу на Росію.

"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", – пояснив Зеленський.

Напередодні Пентагон анонсував зустріч групи військово-технічної підтримки України в онлайн-форматі. Форум запланований на 23 травня.