Высокоточные ракеты, ПВО и MLRS. Ермак рассказал, какое оружие нужно Украине

"Украине нужно больше тяжелых вооружений. Нам надо получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", - написал Ермак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

Также Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины, и заявил, он рассчитывает на поставки стране систем MLRS.

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