Високий суд Лондона зобов'язав Коломойського узгодити витрати щодо аеропорту "Бельбек"

Такі фіноперації мають бути узгоджені або з ПриватБанком, або з судом

Високий суд Лондона визнав операції бізнесмена Ігоря Коломойського з фінансування юридичних та інших витрат аеропорту "Бельбек" (Севастополь, АРК) "нестандартними" і зобов'язав його узгодити такі платежі. Про це свідчить рішення суду, оприлюднене у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Воно було ухвалене у рамках позову ПриватБанку (Київ) стосовно Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Зазначимо, що загальна сума всіх операцій разом із фінансуванням витрат аеропорту "Бельбек" становить понад 40 млн доларів.

Із рішення випливає, що юрфірма Field Fisher, яка представляє Коломойського, повідомила юрфірмі Hogan Lovells, що представляє інтереси ПриватБанку, про необхідність перерахування значних сум для фінансування судових витрат за різними провадженнями, зокрема й за цим. Юрфірма, що представляє Коломойського, уточнила, що кошти будуть перераховані Stalmag SP z.o.o. з її рахунку в IMG Bank Slaski (обидва - Польща).

Згідно з даними бізнесмена, він володіє 50% статутного капіталу якоїсь компанії, іменованої у виробництві як "E Co.", якій належить 100% акцій Stalmag з оціночною вартістю 15 млн доларів.

Однак позивач засумнівався, що подібні платежі відповідають наказу Високого суду щодо всесвітнього арешту активів відповідачів, який був виданий у грудні минулого року.

На переконання ж суду, таке фінансування не є необґрунтованим або неприпустимим, однак суд уточнив, що Коломойському необхідно узгодити з позивачем, тобто з ПриватБанком, або з судом подібні операції.

Крім того, суд розглянув й інші операції бізнесмена, у яких задіяні Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited, Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA, а також Redhill Limited. У підсумку, суд відмовив у необхідності узгоджувати вказані операції у рамках наказу про замороження активів.

Нагадаємо, у березні Суд Лондона зобов'язав Коломойського пояснити угоди "ПриватБанку" на 1,9 млрд доларів.

У серпні 2016 року Гаазький міжнародний арбітражний суд приступив до розгляду з питань юрисдикції позовів Коломойського щодо ТОВ "Аеропорт "Бельбек" до Російської Федерації. У своєму позові Коломойський заявляв про наявність у нього договору на управління пасажирським терміналом аеропорту "Бельбек" у Севастополі до 2020 року. Після анексії Криму РФ "націоналізувала" цей аеропорт, у зв'язку з чим бізнесмен вимагав від Росії компенсацію у розмірі 15 млн доларів.