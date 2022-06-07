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В Україну прибуло 20 військових автомобілів із Литви, на черзі ще стільки ж БТР

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 21:46
В Україну прибуло 20 військових автомобілів із Литви, на черзі ще стільки ж БТР Фото: Арвідас Анушаускас (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна отримала військову допомогу із Литви - 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики. Ще 20 БТР із Литви приїдуть найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"25 травня я оголосив, що Литва готує нову доставку на адресу України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, президента Литви Гітанаса Науседи заявив, що Європа має відмовитись і російського газу.

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