На "вишках Бойка" триває пожежа: супутниковий знімок NASA

Пожежа на "вишках Бойка", які, ймовірно, спалахнули внаслідок удару українських військових, триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий моніторинг NASA Worldview.
За допомогою такого моніторингу можна відстежити полум'я, яке виникає внаслідок лісових пожеж у мирний час. При цьому у час війни також можна побачити місця бойових дій.
Варто зауважити, що пожежа на "вишках Бойка" триває ще з 21 червня, коли, ймовірно, по них вдарили Збройні сили України.
Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах, які також називають "вишки Бойка", у Чорному морі.
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