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На "вишках Бойка" триває пожежа: супутниковий знімок NASA

Ілюстративне фото: на "вишках Бойка" триває пожежа (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Пожежа на "вишках Бойка", які, ймовірно, спалахнули внаслідок удару українських військових, триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий моніторинг NASA Worldview.

За допомогою такого моніторингу можна відстежити полум'я, яке виникає внаслідок лісових пожеж у мирний час. При цьому у час війни також можна побачити місця бойових дій.

Варто зауважити, що пожежа на "вишках Бойка" триває ще з 21 червня, коли, ймовірно, по них вдарили Збройні сили України.

Супутниковий знімок пожежі, позначений червоною точкою (worldview.earthdata.nasa.gov)

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах, які також називають "вишки Бойка", у Чорному морі.

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