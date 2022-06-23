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На "вышках Бойко" продолжается пожар: спутниковый снимок NASA

Иллюстративное фото: на "вышках Бойко" продолжается пожар (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Пожар на "вышках Бойко", которые, вероятно, загорелись в результате удара украинских военных, продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый мониторинг NASA Worldview.

С помощью такого мониторинга можно отследить пламя, которое возникает в результате лесных пожаров в мирное время. При этом время войны также можно увидеть места боевых действий.

Стоит заметить, что пожар на "вышках Бойко" длится еще с 21 июня, когда, вероятно, по ним ударили Вооруженные силы Украины.

Cпутниковый снимок пожара, который отмечен красной точкой (worldview.earthdata.nasa.gov)

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам, которые также называют "вышки Бойко", в Черном море.

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