На "вышках Бойко" продолжается пожар: спутниковый снимок NASA

Пожар на "вышках Бойко", которые, вероятно, загорелись в результате удара украинских военных, продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый мониторинг NASA Worldview.
С помощью такого мониторинга можно отследить пламя, которое возникает в результате лесных пожаров в мирное время. При этом время войны также можно увидеть места боевых действий.
Стоит заметить, что пожар на "вышках Бойко" длится еще с 21 июня, когда, вероятно, по ним ударили Вооруженные силы Украины.
Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам, которые также называют "вышки Бойко", в Черном море.
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