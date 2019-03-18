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Вишинського привезли в Київ 

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 21:30
Вишинського привезли в Київ 
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Головний редактор "РИА "Новості-Україна" перебуває у Лук'янівському СІЗО

Головного редактора "РИА "Новості-Україна" Кирила Вишинського вже доставили у Київ в Лук'яніське СІЗО. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Андрій Даманський. 

За його словами, підготовче засідання по справі відбудеться 26 березня. 

"Кирил вже у Києві, засідання у Верховному суді 20.03.19, підготовче засідання у Подільському райсуді - 26.03.19", - розказав адвокат.

РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора "РИА "Новості-Україна" Кирила Вишинського. 

Раніше повідомлялося, що Вишинського у березні етапують з Херсонського в Київське СІЗО. 5 березня Вишинському вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи передаються до суду. РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою Вишинського до квітня.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

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Новини України Кирило ВишинськийЛукьяновское СИЗО
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