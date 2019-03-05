ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вишинському вручили обвинувальний акт

Новини » Політика    05.03.2019 - 20:18
Вишинському вручили обвинувальний акт
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Матеріали справи передані до суду

Головний редактор агентства "РІА Новости Украина" Кирило Вишинський 5 березн ознайомився з матеріалами справи щодо нього, вони передані до суду. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив адвокат Андрій Доманський, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, Вишинський ознайомився зі справою, і о 17:00 йому був вручений обвинувальний акт. Далі матеріали справи передають в суд.

"Швидше за все, справу буде розглядати один з районних судів Києва", - повідомив адвокат, додавши, що дата засідання поки не призначена.

Доманський нагадав, що в середу Херсонський апеляційний суд розглядатиме апеляцію на продовження арешту Вишинського, термін якого закінчується 4 квітня.  Адвокати Вишинського проситимуть суд скасувати запобіжний захід Вишинському. 

Нагадаємо, вчора уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що хоче відвідати судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. 

Раніше Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою директора "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 8 квітня 2019.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт. 

Херсонський суд залишив Вишинського під арештом Рубану вручили обвинувальний акт
Новини України Кирило Вишинськийобвинительный акт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся