Вишинському вручили обвинувальний акт

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Матеріали справи передані до суду

Головний редактор агентства "РІА Новости Украина" Кирило Вишинський 5 березн ознайомився з матеріалами справи щодо нього, вони передані до суду. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив адвокат Андрій Доманський, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, Вишинський ознайомився зі справою, і о 17:00 йому був вручений обвинувальний акт. Далі матеріали справи передають в суд.

"Швидше за все, справу буде розглядати один з районних судів Києва", - повідомив адвокат, додавши, що дата засідання поки не призначена.

Доманський нагадав, що в середу Херсонський апеляційний суд розглядатиме апеляцію на продовження арешту Вишинського, термін якого закінчується 4 квітня. Адвокати Вишинського проситимуть суд скасувати запобіжний захід Вишинському.

Нагадаємо, вчора уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що хоче відвідати судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Раніше Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою директора "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 8 квітня 2019.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.