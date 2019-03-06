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Обвинувальний акт у справі Вишинського спрямований у суд Києва

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 11:09
Обвинувальний акт у справі Вишинського спрямований у суд Києва
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Обвинувальний акт у справі Вишинського направлений до Подільського районного суду міста Києва

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора "РИА "Новості-Україна" Кирила Вишинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Прокуратура АР Крим 6 березня 2019 року направила обвинувальний акт в Подільський районний суд міста Києва.

"Сьогодні, 6.03.2019 року, прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування направила в Подільський районний суд м.Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації "РИА Новости Украина" для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що о 17:00 5 березня прокурор відділу прокуратури АРК вручив його підзахисному обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. О 13:00 в середу в Херсонському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляційних скарг сторони захисту на продовження Вишинському терміну утримання під вартою.

Нагадаємо, Вишинського 9 березня етапують з Херсонського в Київське СІЗО. 5 березня Вишинському вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи передаються до суду. РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою Вишинського до квітня.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

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Новини України обвинительный актКирило Вишинський
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