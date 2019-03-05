Вишинського етапують в Київське СІЗО, - Денісова

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинського етапують 9 березня

Головного редактора РІА "Новості-Україна" Кирила Вишинського 9 березня етапують з Херсонського в Київське СІЗО. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

Денісова повідомила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова їй заявила, що хоче бути присутньою на судовому засіданні по справі Вишинського.

"Я відповіла, що Вишинський 9 березня буде етапований з Херсонського в Київське СІЗО", - зазначила Денисова.

Денисова додала, що 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського про незаконність його затримання.

Нагадаємо, сьогодні Вишинському вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи передаються до суду. РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою Вишинського до квітня.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.