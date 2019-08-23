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Сенцова не вносили до списку на обмін

Новини » Політика    23.08.2019 - 10:15
Сенцова не вносили до списку на обмін
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

Також у списку на обмін немає Вишинського

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в Російській Федерації, не потрапив до списку на обмін. Про це повідомили російські ЗМІ, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, в Москві поки не планують звільняти українського політв'язня Сенцова, якого в 2015 році було незаконно засуджено до 20 років ув'язнення.

За даними російських ЗМІ, прізвища Сенцова немає у списку на обмін полоненими. Також у списку немає прізвища головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який сам відмовився від обміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Росія домовилися про обмін утримуваними особами за формулою "33 на 33". Вчора, 22 серпня, до Москви прибула український омбудсмен Людмила Денісова. Одна наразі точно невідомо, чиї прізвища є у списку на обмін.

Також РБК-Україна писало, що російський президент Володимир Путін обдумує можливість обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Додамо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз закликало Кремль звільнити політв'язня Сенцова. Заява з закликом до звільнення українця була опублікована 13 липня, в день його народження.

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Новини України обмін полоненимиОлег Сенцов
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