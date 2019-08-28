Кремль відреагував на звільнення Вишинського

У Кремлі вітають рішення українського суду по Вишинському
Російська влада вітає рішення Київського апеляційного суду щодо головного редактора РІА "Новини України" Кирила Вишинського. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
За його словами, у Кремлі позитивно оцінили звільнення Вышинсокго з-під варти.
"Ми в Кремлі вітаємо рішення про звільнення Вишинського. І поки в інших оцінках ми обмежимося. Ми вітаємо це рішення", - зазначив Пєсков.
Водночас він не став відповідати, готова Москва до відповідних кроків.
"Поки що мені нічого додати до того, що ми вітаємо це рішення. Я говорив, що здійснюються певні контакти, більше мені додати нічого", - підкреслив Пєсков.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд відпустив Вишинського під особисте зобов'язання. На засіданні суду сторона звинувачення заявила, що не проти пом'якшення запобіжного заходу главреду "РИА Новости Украина".
Вишинського затримали в Києві в травні минулого року після того, як правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російської Федерації медіаструктур. За даними слідства, Вишинський причетний до ведення гібридної інформаційної війни проти України.