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Кремль відреагував на звільнення Вишинського

Новини » Політика    28.08.2019 - 14:55
Кремль відреагував на звільнення Вишинського
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі вітають рішення українського суду по Вишинському

Російська влада вітає рішення Київського апеляційного суду щодо головного редактора РІА "Новини України" Кирила Вишинського. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, у Кремлі позитивно оцінили звільнення Вышинсокго з-під варти.

"Ми в Кремлі вітаємо рішення про звільнення Вишинського. І поки в інших оцінках ми обмежимося. Ми вітаємо це рішення", - зазначив Пєсков.

Водночас він не став відповідати, готова Москва до відповідних кроків.

"Поки що мені нічого додати до того, що ми вітаємо це рішення. Я говорив, що здійснюються певні контакти, більше мені додати нічого", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд відпустив Вишинського під особисте зобов'язання. На засіданні суду сторона звинувачення заявила, що не проти пом'якшення запобіжного заходу главреду "РИА Новости Украина".

Вишинського затримали в Києві в травні минулого року після того, як правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російської Федерації медіаструктур. За даними слідства, Вишинський причетний до ведення гібридної інформаційної війни проти України.

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Новини України ПесковКремльКирило Вишинський
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