Вишинський пояснив, чому не приїхав до Києва на суд

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинський повідомив, що вранці 6 листопала був виписаний з лікарні, де проходив обстеження, і тому не міг бути в Києві

Колишній головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський не зміг приїхати засідання суду в Київ 6 листопада за станом здоров'я. Про це він сказав в коментарі російським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

Вишинський повідомив, що вранці 6 листопала був виписаний з Першого державного медичного університету ім. Сеченова, де проходив медичне обстеження, тому просто фізично не міг бути в суді.

За словами журналіста, проблеми зі здоров'ям були виявлені під час обстеження, однак вони у нього були і раніше, в українській в'язниці, і "ці процеси затягнуться".

Нагадаємо, 6 листопада Подільський райсуд Києва через неявку Кирила Вишинського переніс засідання у справі про державну зраду на 15 січня 2020 року.

Як відомо, Вишинський у вересні був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими. До цього Подільський районний суд скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, навесні 2014 року Вишинський виїжджав до Криму, де з журналістами виготовляв інформаційні матеріали, які виправдовують анексію півострова. Після повернення до Києва він, за версією прокуратури, разом з іншими журналістами розгорнув активну діяльність з інформаційної підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Після обміну він заявляв про готовність повернутися до України на судове засідання.