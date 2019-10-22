Вишинський стежитиме за дотриманням прав людини в Росії

Фото: Кирило Вишинський (Лариса Сарган/Twitter)

Раду з прав людини очолив телеведучий пропагандистського "Первого канала" Валерій Фадєєв

Колишній керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого в Україні судять за державну зраду, став членом Ради з прав людини при президентові Росії. Відповідний указ президент Росії Володимир Путін підписав у понеділок, 21 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Також Путін звільнив з посади голову Ради Михайла Федотова "у зв'язку з досягненням 70-річного віку" і замінив його колишнім ведучим програми "Время" на "Первом канале" Валерієм Фадєєвим.

Зазначимо, що Вишинський отримав у пропагандистському інформагентстві "Россия сегодня" посаду виконавчого директора.

Нагадаємо, 7 вересня у рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов і Артур Панов.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

Кирило Вишинський був заарештований за підозрою у співпраці пропагандистським агентством РФ у травні 2018 року. Його звинувачували у державній зраді. 28 серпня київський апеляційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу для гавреда РІА "Новини України", відпустивши того з-під варти.