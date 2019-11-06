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Суд у справі Вишинського перенесли на січень

Новини » Політика     06.11.2019 - 14:29
Суд у справі Вишинського перенесли на січень
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Справу Вишинського продовжать розглядати 15 січня

Подільський райсуд Києва переніс засідання по справі Кирила Вишинського, колишнього головного редактора "РИА Новости Украина", на 15 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram правозахисної організації "Успішна варта".

Повідомляється, що суд вирішив перенести засідання на 15 січня. Також повідомляється, що підозрюваний у державній зраді не з'явився до суду.

Нагадаємо, Вишинський у вересні був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими. До цього Подільський районний суд скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, навесні 2014 року Вишинський виїжджав до Криму, де з журналістами виготовляв інформаційні матеріали, які виправдовують анексію півострова. Після повернення до Києва він, за версією прокуратури, разом з іншими журналістами розгорнув активну діяльність з інформаційної підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Після обміну він заявляв про готовність повернутися до України на судове засідання.

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