Зареєструватися на виплату "карантинних" 8 тисяч можна буде вже наступного тижня

Фото: зареєструватися для отримання допомоги можна буде в додатку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підприємці та інші громадяни, які постраждали від умов "червоної" зони карантинних обмежень, зможуть зареєструватися на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень вже наступного тижня. Це можна буде зробити за допомогою порталу або застосунку "Дія".

Про це під час засідання Камбіну сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія. Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня", - сказав прем'єр. Він зазначив, що уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, що постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах".