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Зареєструватися на виплату "карантинних" 8 тисяч можна буде вже наступного тижня

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 13:25
Зареєструватися на виплату "карантинних" 8 тисяч можна буде вже наступного тижня Фото: зареєструватися для отримання допомоги можна буде в додатку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Підприємці та інші громадяни, які постраждали від умов "червоної" зони карантинних обмежень, зможуть зареєструватися на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень вже наступного тижня. Це можна буде зробити за допомогою порталу або застосунку "Дія".

Про це під час засідання Камбіну сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія. Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, що постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Документ набуває чинності з дня, наступного за його опублікуванням.

Фізичні особи підприємці і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.

До гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.

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