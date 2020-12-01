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Виплати дітям з інвалідністю можуть вирости: Рада схвалила закон за основу

Україна, Вівторок 01 грудня 2020 13:17
Виплати дітям з інвалідністю можуть вирости: Рада схвалила закон за основу
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Відповідний законопроект Кабінету міністрів народні депутати схвалили за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Законопроект №3573 про внесення зміни до статті 2 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" підтримав 321 парламентар.

За результатами досліджень Датської Ради у справах біженців 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Реалізація закону потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

"За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, складе 783,10 тис. грн щорічно", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, на початку червня Кабмін вніс цей проект у Раду.

Як писало РБК-Україна, в травні ВР відправила на доопрацювання законопроект про посилення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Так, у січні в Кабміні анонсували, що в поточному році буде рости розмір держдопомоги особам з інвалідністю з дитинства.

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