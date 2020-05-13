Рада відправила на доопрацювання закон про посилення соцгарантій дітям-сиротам

Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Таке рішення підтримали 246 депутатів ВР

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект про посилення соціальних гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 246 депутатів ВР.

Нардепи не схвалили в другому читанні законопроект №2494 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України".

Даним проектом передбачена уніфікація принципів призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та встановлення адресного підходу для призначення державної соціальної допомоги.

У пояснювальній записці також наголошується, що на сьогодні самотні особи, які досягли 80-річного віку і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, не забезпечені соціальним захистом з боку держави на достатньому рівні.

"Проект акта передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд за одиноким особам, які досягли 80-річного віку і потребують постійного стороннього догляду", - уточнюється в пояснювальній записці.

Нагадаємо, ВР планує посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням. Зокрема, документом пропонується уніфікація принципів призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та встановлення адресного підходу для призначення державної соціальної допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей".