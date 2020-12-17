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Кабмін виділив 1,8 млрд гривень на компенсацію бізнесу за карантин

Київ, Четвер 17 грудня 2020 13:40
Кабмін виділив 1,8 млрд гривень на компенсацію бізнесу за карантин
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Гроші з бюджету підуть на компенсацію за скорочення робочого часу

Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. Бюджет фонду збільшений на 1,8 млрд гривень за рахунок коштів державного бюджету України.

Постанова уряду від 16 грудня 2020 р. № 1250 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, 1,8 млрд гривень надаються "на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Таким чином, доходи Фонду у 2020 році становитимуть 23,764 млрд гривень, з яких 10,053 млрд гривень - кошти державного бюджету.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Одна з програм - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

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