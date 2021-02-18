На виплати безробітним з держбюджету виділять додаткові 3,5 млрд гривень

Мінекономіки пропонує виділити 3,493 млрд гривень для виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по безробіттю. Кошти будуть виділені зі спеціального фонду державного бюджету на 2021 рік.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, у 2020 році відбулось зростання одержувачів допомоги по безробіттю на 40%. На 1 січня 2020 року чисельність одержувачів складала - 285 тис осіб, а на 1 січня 2021 року їх вже - 400 тис осіб.

"У зв’язку з цим, доходи до Фонду від сплати роботодавцями ЄСВ не забезпечували видатки, що призводило до затримок з виплат допомоги по безробіттю", - йдеться в документі.

У 2021 році фінансовий стан Фонду не стабілізувався. Доходи до Фонду не забезпечують потребу у видатках (середньоденні доходи складають - 57 млн грн, а потреба у видатках - 83 млн грн).

"Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю, збереження зайнятості працівників, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, а вже на сьогодні є затримка з фінансування допомоги по безробіттю у сумі 620,2 млн грн для 271 643 тисяч безробітних, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі - 3493143,4 тис. гривень", - йдеться в документі.