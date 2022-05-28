Виловили у відкритому морі. З'явилися нові докази ракетного удару по крейсеру "Москва"

У відкритому морі вдалося виловити рятувальне коло та світловий буй з крейсера "Москва". Тепер ці речі стали музейними експонатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко.
"До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальне коло та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва", - розповів він.
За його словами і рятувальне коло, і буй в музей українських сил оборони передали моряки. Вони виловили їх у відкритому морі, де ці речі дрейфували після потоплення крейсера українською ракетою "Нептун".
"Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з "Нептуном" речі дрейфували у відкритому морі", - додав він.
Як повідомлялось, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.
Нагадаємо, у квітні з'явилися знімки затонулого крейсера "Москва" на дні Чорного моря.
Також були опубліковані фото корабля після попадання по ньому українських ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.