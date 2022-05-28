Виловили у відкритому морі. З'явилися нові докази ракетного удару по крейсеру "Москва"

"До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальне коло та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва", - розповів він.

За його словами і рятувальне коло, і буй в музей українських сил оборони передали моряки. Вони виловили їх у відкритому морі, де ці речі дрейфували після потоплення крейсера українською ракетою "Нептун".

"Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з "Нептуном" речі дрейфували у відкритому морі", - додав він.