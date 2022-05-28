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Виловили у відкритому морі. З'явилися нові докази ракетного удару по крейсеру "Москва"

Фото: рятувальне коло та буй "Москви" (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

У відкритому морі вдалося виловити рятувальне коло та світловий буй з крейсера "Москва". Тепер ці речі стали музейними експонатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко.

"До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальне коло та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва", - розповів він.

За його словами і рятувальне коло, і буй в музей українських сил оборони передали моряки. Вони виловили їх у відкритому морі, де ці речі дрейфували після потоплення крейсера українською ракетою "Нептун".

"Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з "Нептуном" речі дрейфували у відкритому морі", - додав він.

Як повідомлялось, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

Нагадаємо, у квітні з'явилися знімки затонулого крейсера "Москва" на дні Чорного моря.

Також були опубліковані фото корабля після попадання по ньому українських ракет.

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Москва