Выловили в открытом море. Появились новые доказательства ракетного удара по крейсеру "Москва"

"В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва", - рассказал он.

По его словам, и спасательный круг, и буй в музей украинских сил обороны передали моряки. Они выловили его в открытом море, где эти вещи дрейфовали после потопления крейсера украинской ракетой "Нептун".

"После встречи недофлагмана ЧФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море", - добавил он.