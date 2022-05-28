Выловили в открытом море. Появились новые доказательства ракетного удара по крейсеру "Москва"

В открытом море удалось выловить спасательный круг и световой буй крейсера "Москва". Сейчас эти вещи стали музейными экспонатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.
"В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва", - рассказал он.
По его словам, и спасательный круг, и буй в музей украинских сил обороны передали моряки. Они выловили его в открытом море, где эти вещи дрейфовали после потопления крейсера украинской ракетой "Нептун".
"После встречи недофлагмана ЧФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море", - добавил он.
Как сообщалось, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.
Напомним, в апреле появились снимки затонувшего крейсера "Москва" на дне Черного моря.
Также были опубликованы фото корабля после попадания по нему украинских ракет.
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