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Опубліковані фото крейсера "Москва" після вибуху боєзапасу

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Москва, Понеділок 18 квітня 2022 02:53
Опубліковані фото крейсера "Москва" після вибуху боєзапасу Крейсер "Москва" (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

В Інтернеті опубліковані фотографії підбитого ракетного крейсера "Москва" зі складу Чорноморського флоту РФ. Імовірно знімки зроблені з турецького судна, яке врятувало частину екіпажу флагмана російського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINTtechnical.

Опубліковані фото крейсера &quot;Москва&quot; після вибуху боєзапасу

Судячи з опублікованих фото, до моменту прибуття турецького судна пошкоджений крейсер мав значний крен на лівий борт. Також зафіксовано велике задимлення в різних місцях корабля. При цьому система пожежогасіння продовжувала свою роботу.

Опубліковані фото крейсера &quot;Москва&quot; після вибуху боєзапасу

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

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