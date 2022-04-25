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З'явилися ехолокаційні знімки затонулого крейсера "Москва"

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Чорне море, Понеділок 25 квітня 2022 15:36
З'явилися ехолокаційні знімки затонулого крейсера "Москва" Фото: російський крейсер "Москва" (wikimedia.org by George Chernilevsky)
Автор: Юлія Бойко

У мережі з'явилися ехолокаційні знімки затонулого російського крейсера "Москва" на дні Чорного моря. Вони підтверджують наявність істотних пошкоджень на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думська".

За словами Одеського дайвера-інструктора Ростислава Курочкіна, крейсер ліг на дно лівим бортом, що відповідає повідомленням Міністерству оборони Росії та знімкам, на яких був зафіксований крен на лівий порт.

Також судячи зі знімків, корпус судна розламався до зіткнення з дном, і це говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови. Крім того, неподалік від крейсера побачили вертоліт Мі-26. Імовірно, він міг бути задіяний в гасінні вогню на кораблі, але Міноборони Росії не говорило про втрати вертольота даного типу.

Видання пише, що поки невідомо, хто проводив ехолокаційну зйомку, але фото екрану нагадує сонар Atlas Electronik CSU 90, який в регіоні є тільки на озброєнні підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.

Фото: знімки затонулого крейсера (t.me/dumskaya_net)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало фото крейсера "Москва" після вибуху.

На сьогодні Міністерство оборони Росії визнало загибель тільки одного моряка з цього корабля. Українська сторона заявляє, що знищила флагман Чорноморського флоту РФ двома ракетами класу "Нептун".

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