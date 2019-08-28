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Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 11:15
Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні
Ілюстративне фото (GettyImages)

На півночі та сході температура опуститься до +20

Погода в Україні 29 серпня: очікується суттєве похолодання. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, холодний атмосферний фронт завтра торкнеться північно-східної частини України.

Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні

"Проте повітря так висохло аж до високого неба, що ніяких дощів цей фронт не принесе. Скрізь в Україні 29-го серпня буде сухо та сонячно. Проте ось північ та схід України відчують цей порив свіжішого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22 +26 градусів, а подекуди на Сумщині та Харківщині навіть й до +20 градусів", - попередила Діденко.

Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні

Вона поінформувала, що у центральних областях - Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська - очікується +25 +28 градусів. При цьому на півдні та заході України буде найтепліше: впродовж дня +28 +32 градуси.

"Дощів, як не було, так і не буде. У Києві 29-го серпня трохи посвіжіє, проте буде комфортно: найближчої ночі +14 +17 градусів, завтра вдень +23 +25 градусів", - запевнила синоптик.

Нагадаємо, раніше Діденко попереджала, що погода в Україні буде спекотною, однак 29 серпня очікується похолодання.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні 28 серпня буде сонячною в усіх областях, температура повітря підніметься до +32.

Додамо також, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Опади найближчим часом не прогнозують.

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