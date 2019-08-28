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Сьогодні в Україні спека досягне +32

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні спека досягне +32
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні та півночі, а також заході і сході буде сонячно

Погода в Україні 28 серпня буде сонячною у всіх областях, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики зазначають, що на півдні та півночі, а також заході і сході буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень у західних областях досягне +29+32, вночі очікується +13+15. У східних областях - +25+27, а вночі очікується +15+17.

Сьогодні в Україні спека досягне +32

За даними синоптиків на півночі країни температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +14+16. У південних областях також спектно. Температура повітря вдень досягне +29+31, а вночі очікується 19+22. У Криму та Кримській області 28 серпня сонячна погода. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +16+18.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці у сьогодні також сонячно. Температура повітря вдень буде триматися в межах +25+27 градусів, вночі очікується від +14 до +16 градусів.

Сьогодні в Україні спека досягне +32

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Зниження температури повітря передбачається в четвер, 29 серпня, однак дощі так і не видно.

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