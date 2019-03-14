На вихідних в Україні очікується ускладення погоди

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У більшості областей у суботу буде сильний вітер та дощі

Ускладнення погоди в Україні унаслідок дощів та сильного вітру очікується у суботу, 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зазначається, лише східні області утримаються від опадів та штормового вітру.

У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться - буде сухо та потепліє до +10+15 градусів, у західних областях до +14+20 градусів.

Крім того, Діденко повідомила, що завтра, 15 березня, у більшій частині України буде сухо та сонячно. Дощі ймовірні у Харківській та Луганській областях.

Температура повітря вночі буде близько нуля, на сході до 2-4 градусів морозу; вдень очікується +5+12 градусів, на сході ще буде найхолодніше, +1+5 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, у західних, Житомирській та Київській областях місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, у більшості районів Лівобережжя -4-8 морозу, вдень +5-10 тепла; у Карпатах протягом доби -0-5 морозу.

Раніше повідомлялося, що з 16-18 березня у Києві очікується підвищення температури до +12+18 градусів. Натомість з 20 березня температура повітря знову трохи знизиться.