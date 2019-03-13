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Завтра в Україні очікується до +11

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 12:01
Завтра в Україні очікується до +11
Ілюстративне фото (УНІАН)

В західних та північних областях буде хмарно і з опадами

Погода в Україні: завтра, 13 березня, очікується вдень +4+8 градусів, у Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях до +9+11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначається, в західних та північних областях України очікується плюсова температура, у Вінницькій області буде хмарно і з опадами. До Сумської області опади не дійдуть.

"У південній частині, у більшості центральних областей та на Півдні України втримається суха погода, яку організує антициклон Gabi. Вітер завтра буде південного напрямку, 5-10 м/с, на Заході можливі пориви до 15 м/с", - повідомила Діденко. 

У Києві у четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень +6+8 градусів.

Завтра в Україні очікується до +11

РБК-Україна писало, що вихідними 16-17 березня та в понеділок 18 березня у Києві очікується до +12+18 градусів

Нагадаємо, минулими вихідними погода в Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року.

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