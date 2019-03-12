Синоптик розповіла, коли в Києві буде +18

Ілюстративне фото (УНІАН)

Повітря прогріється до +12-18 градусів найближчими вихідними

Погода у Києві: вихідними, 16-17 березня, та в понеділок очікується до +12+18 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Повідомляється, що з 20 березня температура повітря знову трохи знизиться.

Водночас Діденко повідомляє, що завтра, 13 березня у Києві буде сонячно, але холодно. Вночі -2-4 градуси, вдень +5+7 градусів.

Загалом в Україні найближчими днями, включно із завтрашнім, буде холодно. 13 березня вночі -1-6 градусів, у південній частині від 2 морозу до 3 тепла, завтра вдень очікується +4+9 градусів. Вітер буде або помірний, або невеликий, вдень на Заході - поривчастий. Переважатиме суха та сонячна погода.

Нагадаємо, минулими вихідними погода в Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року.

Зазначимо, 12 березня у Києві удень очікується невеликий сніг, місцями із дощем. Температура вночі 1-3 морозу, вдень +4-6 тепла.

РБК-Україна писало, що у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на території Криму сьогодні очікується ускладнення погодніх умов. Там прогнозують значні опади.