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Синоптики розповіли про погоду в Україні 14 березня

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 15:00
Синоптики розповіли про погоду в Україні 14 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями очікується дощ та мокрий сніг

Погода в Україні: завтра, 14 березня, у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook

Повідомляється, що вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, у більшості районів Лівобережжя -4-8 морозу, вдень +5-10 тепла; у Карпатах протягом доби -0-5 морозу.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 14 березня

РБК-Україна писало, що у Києві у четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень +6+8 градусів.

Раніше повідомлялося, що з 16-18 березня у Києві очікується підвищення температури до +12+18 градусів.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться 13-14 березня. Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) буде зберігатися 13-14 березня у горах Львівської та Чернівецької областей.

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