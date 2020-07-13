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За вихідні на порушення карантину викрили понад 140 розважальних закладів

Україна, Понеділок 13 липня 2020 15:02
За вихідні на порушення карантину викрили понад 140 розважальних закладів
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Найбільше порушень було в Києві

За минулі вихідні силовики в Україні на порушення карантину викрили 143 розважальних закладів. Поліцейські склали 102 адміністративних протоколи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у Києві (19), Сумській (17) і Львівській (11 фактів) областях.

"Всього за результатами перевірок призупинено роботу 143 установ, серед яких 42 нічних клуби та 101 заклад громадського харчування. Всього протягом відпрацювань поліцейські склали 102 адміністративних протоколи, з них 100 - за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей), ще два протоколи - за ст. 185 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду від 8 липня 2020 № 588, на період дії карантину з 23:00 до 07:00 забороняється робота розважальних закладів, кафе та ресторанів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні відновили роботу більшість кафе і ресторанів, які працювали до карантину.

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