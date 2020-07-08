Кабмін заборонив роботу нічних клубів після 23:00

Фото: Алексендр Ткаченко (РБК-Україна)

Культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях

Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися щодо обмежень для установ культури і, наприклад, розважальних нічних клубів. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає", - зазначив він.

Ткаченко додав, що для установ культури, у тому числі театрів і кінотеатрів, існують обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00.

За його словами, культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві готують рейди по нічних клубах за ігнорування заборони на роботу.

Крім того, київські нічні клуби регулярно ігнорують карантин, у травні мер столиці Віталій Кличко назвав їх роботу "бенкетом під час чуми".