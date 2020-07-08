ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін заборонив роботу нічних клубів після 23:00

Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:42
Кабмін заборонив роботу нічних клубів після 23:00
Фото: Алексендр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях

Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися щодо обмежень для установ культури і, наприклад, розважальних нічних клубів. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає", - зазначив він.

Ткаченко додав, що для установ культури, у тому числі театрів і кінотеатрів, існують обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00.

За його словами, культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві готують рейди по нічних клубах за ігнорування заборони на роботу.

Крім того, київські нічні клуби регулярно ігнорують карантин, у травні мер столиці Віталій Кличко назвав їх роботу "бенкетом під час чуми".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ночной клубКабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся