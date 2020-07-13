За выходные на нарушении карантина разоблачили более 140 развлекательных заведений

Фото: полиция (npu.gov.ua)

Больше всего нарушений было в Киеве

За минувшие выходные силовики в Украине на нарушении карантина разоблачили 143 развлекательных заведений. Полицейские составили 102 административных протокола.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Киеве (19), Сумской (17) и Львовской (11 фактов) областях.

"Всего по результатам проверок приостановлена ​​работа 143 учреждений, среди которых 42 ночных клуба и 101 заведение общественного питания. Всего в течение отработок полицейские составили 102 административных протокола, из них 100 - по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), еще два протокола - по ст. 185 КУоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно постановлению правительства от 8 июля 2020 № 588, на период действия карантина с 23:00 до 07:00 запрещается работа развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине возобновили работу большинство кафе и ресторанов, которые работали до карантина.