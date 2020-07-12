В Україні відновили роботу більшість кафе та ресторанів

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Запрацювало 86% закладів

Більшість кафе і ресторанів, які працювали в Україні до введення карантину через коронавірусну інфекцію, відновили свою діяльність. Зараз вже працюють 86% закладів від докризового рівня.

Про це повідомив Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, бізнес в Україні відновлюється після скасування карантинних обмежень.Також прем'єр-міністр заявив, що кількість безробітних зменшується.

"Як я і казав, економічне відновлення має початися вже в третьому кварталі цього року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в рамках ослаблення карантину в містах України почали відновлювати роботу кінотеатри.

РБК-Україна писало, що у Харкові відкрили кінотеатри, попри погіршення ситуації з COVID-19, при цьому в місті заборонили роботу закладів після 23:00.

Нагадаємо, станом на 11 липня загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 52 843 людини, 1372 з них померли, а 25 641 одужала.