Всі на вихід: депутати готуються до розпуску Ради після інавгурації Зеленського

Різні трактування

Ідею з виходом із коаліції в "Народному фронті" почали розглядати приблизно тиждень тому. "Фронтовики" отримали сигнал від команди Порошенка про те, що там не збираються перешкоджати можливим достроковим виборам та навіть вважають це досить непоганим сценарієм, говорить співрозмовник РБК-Україна в НФ. Головним ініціатором цього кроку з боку "Фронту" був Арсеній Яценюк, уточнило джерело.

"Остаточне рішення про вихід з коаліції було затверджено сьогодні (17 травня, — ред.) вранці на фракції. Але ще вчора вранці було розуміння того, що така заява сьогодні буде. Саме тому вчора Тетерук (глава фракції НФ Андрій Тетерук, - ред.) і відкликав свою постанову про інавгурацію 28 травня", — пояснив співрозмовник. Саме цю дату в парламенті довго обговорювали в якості найбільш ймовірного дня інавгурації. Депутати порахували, що після неї Зеленський вже не зможе розпустити Раду, оскільки це б суперечило Конституції.

Втім, і без виходу "Народного фронту" з коаліції підстави для розпуску були досить сумнівними, але таким чином у партії вирішили "максимально перестрахуватися", визнає один з "фронтовиків".

У разі появи указу про розпуск парламенту (а в кулуарах говорять, що Зеленський може оголосити про це навіть у своїй інавгураційній промові 20 травня), відразу постане питання юридичної "чистоти" такого акту.

Але цих проблем можна було б уникнути, якби в 2010 році з регламенту ВР не прибрали б всі норми, що стосуються створення, формату роботи і розпаду коаліції.

"У нас є момент створення коаліції. Але немає такого поняття, як розпад коаліції. На сьогодні коаліція складалася з двох фракцій, у фракціях було більше 226 депутатів. Тепер є юридичний факт — сьогодні офіційно Парубій (спікер Ради Андрій Парубій – ред.) оголосив про вихід "Народного фронту" і про те, що коаліції немає. І з цим нічого не поробиш. Є тридцять днів на створення коаліції, після закінчення яких у президента вже не буде можливості провести розпуск", — сказав РБК-Україна депутат від НФ Георгій Логвинський.

Таким чином, за його словами, указ про розпуск ВР буде незаконним. Якщо Зеленський все ж піде на це, то з'являться підстави оскаржити указ у Вищому адміністративному суді (ВАС). Втім, Логвинський уточнив, що це не зупинить процес виборів, оскільки ВАС просто вчасно не розгляне позов.

Зовсім інше правове трактування того, що відбувається, має голова Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павло Вовк, який раніше заявляв, що Зеленський зможе розпустити Раду до 14 червня. Від цієї дати, за підрахунками Вовка, до закінчення терміну повноважень діючої Ради залишиться півроку. А, згідно Конституції, її тоді вже не можна буде розпускати. 13 квітня ОАСК зажадав від парламенту надати поіменний список членів коаліції.

"Виключно президент України в своєму указі може встановити, як довго у Верховній раді дійсно відсутня коаліція депутатських фракцій, і які наслідки це буде мати. Прийняттю такого указу не повинні передувати рішення судів або інших органів, які встановлювали б наявність таких обставин", - сказав Вовк у коментарі "Судово-юридичній газеті" ще 7 травня.

Якщо у НФ твердо впевнені, що коаліція існувала до сьогоднішнього дня, то в інших фракціях не настільки категоричні. "Де-факто коаліції не було, була ситуативна більшість, де-юре – це питання до юристів і суддів. Тут у нового президента є вікно можливостей: розпускати чи не розпускати. "Батьківщина" абсолютно готова і до виборів через два місяці, і до виборів у жовтні. Але перед цим вкрай необхідно змінити законодавство, ліквідувати мажоритарку і повернутися до суто пропорційної системи, внісши в неї хоча б окремі елементи відкритості", - сказав РБК-Україна депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин .

У фракції БПП також визнають, що можливість розпустити Раду у Зеленського зберігається. ""Народний фронт" мав повне право вийти з цієї коаліції. Що це означає? Це означає 30-денний відлік, згідно з законодавством, на створення нової коаліції. Чи означає це, що президент Зеленський може все одно розпустити парламент? Так, це означає", - сказала представник президента в Раді Ірина Луценко. У той же час вона підкреслила, що до виходу НФ коаліція існувала, а заяви про її відсутність – "лише інсинуації".

Інші правила

Небажання НФ йти на дострокові вибори через два місяці цілком логічне з огляду на нинішній низький рейтинг партії. Але, якщо вибори відбудуться в строк - в кінці жовтня, то до цього часу в "Народному фронті" можуть виробити стратегію, як партії або окремим її представникам потрапити в парламент, пояснює співрозмовник в НФ.

По-перше, Арсеній Яценюк веде переговори про спільний похід на парламентські вибори з Володимиром Гройсманом, про що вже раніше писало РБК-Україна. Але поки ці переговори успіхом не увінчалися. З багатьох питань колишній і нинішній прем'єри досі не можуть прийти до консенсусу, кажуть джерела в оточенні обох політиків. Мова йде як про фінансування кампанії, так і про склад спільної команди.

"Яценюк хоче брати своїх депутатів, а Гройсман виступає проти і наполягає, щоб той за своєю квотою пропонував нові обличчя. Арсеній кидати своїх депутатів не хоче", — говорить один зі співрозмовників в БПП, знайоме з ходом переговорів.

РБК-Україна вже писало про те, що в депутатському корпусі почастішали розмови про можливу зміну виборчої системи на користь закритих пропорційних списків з тривідсотковим прохідним бар'єром. Партійним блокам також можуть дозволити брати участь у виборах. Ця ідея знайшла підтримку у частини "Народного фронту", зазначає співрозмовник в НФ.

Зниження виборчого бар'єру з нинішніх п'яти до трьох відсотків підвищує шанси "фронтовиків" на проходження в парламент. Втім, якщо вибори будуть достроковими, то навряд чи до цього моменту Рада встигне змінити виборче законодавство.

"Але, якщо буде реальна домовленість про нові правила виборів, то все вирішується моментально. Зібралися, проголосували в першому читанні і в цілому, президент підписав, і все", - сказав виданню один з депутатів від НФ. При цьому зміни можна вносити навіть після початку виборчого процесу, додав він.

"ЦВК був би тільки радий, якщо б скасували мажоритарку, їм було б набагато легше. Поки не запущені якісь незворотні процедури в рамках виборчого процесу, Рада може корегувати правила", - сказав співрозмовник видання.

Квола коаліція

Депутати остаточно не скидають з рахунків ще один сценарій – формування коаліції ще в нинішньому скликанні парламенту. До цього закликав колег голова фракції НФ Тетерук.

"Раніше єдиною причиною виходу з коаліції була особиста позиція депутатів проти президента Петра Порошенка. Тепер Порошенко передає свої повноваження Зеленському, і я не бачу підстав для того, щоб депутати, які покинули коаліцію, не повернулися до неї", - заявив нардеп. Про можливість участі БПП у новій коаліції заявила й Ірина Луценко, у разі, якщо курс такої коаліції "буде збігатися з курсом, якого дотримувався Блок Петра Порошенка".

Ідею про створення нової коаліції активно просувають і в "Батькіщині". У понеділок, 13 травня, на засіданні погоджувальної ради ВР Юлія Тимошенко заявила, що головною метою є "створення нової коаліції і нового складу уряду з абсолютно новою стратегією і тактикою розвитку країни".

"Є різні варіанти. Якщо ми підемо на вибори зараз – "Батьківщина" отримає результат, приблизно як на президентських. Якщо восени – то є шанс набрати більше, зокрема за рахунок того, що буде відпадати електорат Зеленського. Нарешті, можна створити технічні тимчасові коаліцію і уряд до чергових виборів, Тимошенко цілком могла б претендувати при цьому на якісь посади", - сказав РБК-Україна один з депутатів від "Батьківщини".

При цьому джерело видання в НФ каже, що нова більшість, якщо вона все ж таки з'явиться, в будь-якому випадку буде пропрезидентською, а не опозиційним до Зеленському. Але в цілому цей варіант виглядає малореалістичним. БПП навряд чи піде в "зелену" коаліцію, а з "Опозиційним блоком" інші фракції не мають наміру укладати офіційний союз. Така коаліція чисто арифметично можлива лише в разі розколу фракції БПП і масових міграцій її депутатів і позафракційних. Тим більше, фракція "Самопомочи" вже заявила, що ні в які коаліції в цьому скликанні вступати не збирається.

І до того ж варто пам'ятати, що єдина конституційна та діюча норма, регулююча життя коаліції, свідчить про те, що її формують фракції. А нові фракції в чинній Раді за законом створювати не можна – їх формування відбувається після виборів. Це означає, що формування повноцінної коаліції "під Зеленського" в поточній Верховній раді малореально. Скоріше мова може йти про створення ситуативної більшості, наприклад, під кадрові рішення.

Політична воля

Тим часом, в команді Зеленського відзначають, що остаточного рішення з приводу розпуску Верховної ради поки немає. А вихід "Народного фронту" і заяву про розвал коаліції глобально не вплинуть на плани Зеленського з приводу подальшої долі парламенту, сказав РБК-Україна радник новообраного президента Дмитро Разумков.

"В розумінні українського суспільства коаліції не було як 15 травня, так і 17 травня її немає. Вона перестала існувати в розумінні людей після того, як там стало менше 226 народних депутатів, тобто відсутня більшість. Виходячи з цього, напевно, не можна вийти з того, що вже перестало існувати", — сказав Разумков.

"Порушувати закон Зеленський не буде. А якщо ми говоримо про те, чи є передумови до розпуску Ради — так, напевно, є, тому що немає коаліції. Буде це реалізовувати президент? Думаю, що президент на це питання відповість", — додав він.

Інші джерела РБК-Україна в команді Зеленського також кажуть, що він впевнено схиляється до необхідності розпуску Ради, але остаточне рішення не прийнято. "Зеленський просто змушений йти на розпуск парламенту, тому що цього вимагає народ, інакше його не зрозуміють. Рівень довіри до верховної Ради у людей – два відсотки", - говорить співрозмовник видання і додає, що штабні юристи вже напрацювали кілька варіантів обґрунтованого розпуску парламенту. При цьому шанси на розпуск Ради зросли на початку цього тижня, коли стало зрозуміло, що "Блок Петра Порошенко" на насправді цілком налаштований на дострокові вибори, кажуть у Зеленського.

Співрозмовник наполягає, що нещодавнє повернення в Україну олігарха Ігоря Коломойського не вплине на рішення майбутнього президента. "Зеленський дуже твердо тримає всі важелі управління у своїх руках, комусь командувати собою він не дозволить", - запевняє джерело.

Інформований про те, що відбувається в команді Зеленського депутат розповів РБК-Україна, що подібне положення справ нібито дуже турбує багатьох в оточенні обраного президента: "Він повністю собі на умі, займається самоуправством, навколо люди в шоці". Але в штабі Зеленського це заперечують. "Принаймні, наша частина команди абсолютно спокійна. Може, хтось інший і нервує, хто розраховував впливати і керувати, а не виходить", - говорить співрозмовник.

Він запевняє, що до дострокових виборів у партії "Слуга народу" готові, кандидатів у партійний список і на мажоритарку там точно знайдуть. "Провести співбесіди та відбір людей – не проблема, у нас одних волонтерів триста тисяч, є з кого вибирати. Але якби було трохи більше часу, до осені, наприклад, то, звичайно, відбір можна було б провести ретельніше, щоб вже точно не помилитися", - розповіли РБК-Україна у Зеленського.

Примітно, що конкурсний відбір там планують проводити не тільки щодо кандидатів у депутати, але і до голів областей, яких призначатиме Зеленський. У колишньої коаліції виданню розповіли, що сам відбір буде нагадувати популярні талант-шоу, коли кандидати будуть презентувати свої програми по телебаченню, а жителі областей – голосувати за них, наприклад, смсками. На прохання прокоментувати цей підхід в команді Зеленського сказали РБК-Україна, що "відбір губернаторів буде відбуватися на конкурентній основі".

Навіть в "Народному фронті" визнають, що їх демарш з коаліції не завадить Зеленському розпустити Раду, якщо у нього на те буде політична воля. "Якщо він захоче, то він відправить Раду на дострокові вибори, аргументуючи це політичною доцільністю і вимогами суспільства. І будь-які апеляції до законності і офіційним оголошенням про розвал коаліції, датованим 17 травня, йому по барабану. Питання в тому, чи він захоче починати свою каденцію таким шляхом. В його оточенні також немає єдиної думки на цей рахунок", — сказав співрозмовник в рядах НФ.

Крім того, співрозмовники в правлячій коаліції вважають рішення НФ про вихід з коаліції "закладкою на майбутнє". Після можливого указу про розпуск вірогідний сценарій, при якому депутати спробують через суд встановити порушення президентом закону або Конституції.

"Він же обіцяв зняття недоторканності. До того часу буде судове рішення про незаконні дії президента, який-небудь слідчий, виходячи з рішення суду, викличе президента на допит, почне вести розслідування...Так буває", - пояснив інформований співрозмовник.