Очікуючи перевибори: коли Верховна рада проведе інавгурацію Володимира Зеленського

Володимир Зеленський не дає депутатам конкретики щодо перевиборів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна рада цього тижня має визначитися з датою інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Якщо він вступить на посаду до 27 травня, то за бажання встигне відправити парламент на дострокові вибори. У цьому питанні думки в коаліції розділилися. Багато депутатів із "Блоку Петра Порошенка" готові йти на перевибори, тоді як "Народний фронт" хоче працювати в нинішньому складі Ради до осені. Водночас сам Зеленський досі не дав остаточної відповіді щодо дострокових виборів, обмежившись тим, що "буде діяти за законом". Коли парламент призначить дату інавгурації Зеленського й що депутати думають про перспективу перевиборів – у матеріалі РБК-Україна.

Минулої п'ятниці новообраний президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до Верховної ради з вимогою призначити церемонію інавгурації на 19 травня. Він також не забув звинуватити главу держави Петра Порошенка в затягуванні передачі влади і спроби зміцнити свої позиції через призначення лояльних чиновників на ключові посади. Про це докладно писало РБК-Україна. В Адміністрації президента нагадали Зеленському, що остаточне рішення про дату інавгурації приймає парламент.

День Зе

Рада збирається визначитися з днем інавгурації вже цього тижня. Спікер Андрій Парубій направив проекти відповідних постанов у регламентний комітет. Але рішення голови Ради в комітеті сприйняли без особливого ентузіазму, бо раніше інавгурацією займався комітет з питань державного будівництва. Депутати розглянуть це питання в середу, 15 травня, у другій половині дня.

На даний момент регламентний комітет отримав уже сім проектів із датою проведення церемонії інавгурації. Верховна рада буде обирати із шести запропонованих дат: 17, 19, 20, 26, 28 травня та 1 червня. Останні дві дати практично позбавляють Зеленського можливості розпустити парламент і відправити депутатів на перевибори.

Категорично проти інавгурації до 27 травня виступає тільки "Народний фронт". Це рішення було прийнято майже одноголосно на засіданні фракції. НФ пропонує провести церемонію 28 травня.

"Конституційні підстави для розпуску парламенту відсутні. Ми впевнені, що обраний президент не буде починати власну каденцію з порушення норм чинного законодавства, розпускаючи парламент, який працює. Саме тому ми вважаємо, що 28 травня буде тією датою, яку підтримає "Народний фронт" під час голосування", – сказав у коментарі РБК-Україна депутат від НФ Георгій Логвинський.

У БПП поки немає єдиної позиції з цього питання. Глава фракції Артур Герасимов зазначив, що Петро Порошенко готовий передати владу в будь-який момент, однак його політсила визначиться з датою інавгурації після засідання профільного комітету. Втім, після цього відеозвернення для багатьох депутатів проведення церемонії в будь-який день, крім 19 травня, як того хоче Зеленський, стало справою принципу.

"Мене теж обрали люди – 45 тисяч, а ти мене публічно називаєш "земляним черв'яком". Але ти не тільки мене ображаєш, але й тих, хто за мене голосує. Ну і сам тон розмови... У нас вже один "по фене ботал" (говорив на кримінальному жаргоні, - ред.), тепер другий зуб почав давати і ксиву вимагати, – зазначив один із впливових депутатів із БПП. – Буду голосувати за будь-яку дату, крім 19-го. Це ж день жалоби. Ось росіяни зрадіють такій картинці: по телевізору показують інавгурацію, а в кутку свічка горить".

На бік Зеленського стали в "Самопомочі". Фракція прийняла рішення підтримати дату, запропоновану обраним президентом. "Оскільки вибори відбулися, а їхні результати визнані як в Україні, так і в цілому світі, необхідно погодитися на будь-яку дату, запропоновану новим президентом. Якщо він пропонує 19 травня – нехай це буде 19 травня. Чим швидше новий президент приступить до своїх повноважень, тим швидше ми зможемо побачити, хто такий Зеленський як президент", – сказав РБК-Україна заступник голови фракції Руслан Сидорович.

Він вважає, що проведення інавгурації в День пам'яті жертв політичних репресій може, навпаки, привернути увагу до цього дня, оскільки до дискусії про інавгурацію небагато українців знали про цю пам'ятну дату.

"Якщо інавгурація буде проходити зі свічкою на екранах, в цьому також буде свій символізм, який обов'язково приверне увагу українців і змусить їх поцікавитися, чому ця свічка горить і за кого вона горить", – зазначив нардеп.

Фракція "Батьківщина" також наполягає, що приведення до присяги нового президента має відбутися якомога швидше. Політсила Юлії Тимошенко планує підтримати постанови з найближчими датами, зокрема 19 травня. "Будь-який день, головне, щоби скоріше. Необхідно якомога швидше передати владу від тієї команди, яка втратила довіру народу, до тієї, у якої зараз досить високий рівень підтримки", – сказав депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.

"Опозиційний блок" готовий голосувати за всі постанови з датами інавгурації, в тому числі і 19 травня. "Особисто мені дата 19 травня не подобається, тому що я вважаю, що по неділях інавгурацію проводити не можна. Недільний день для іншого даний. Я свою позицію висловлював, але на фракції ми вирішили, що не повинні створювати якісь перешкоди для того, щоби президент вступив на посаду", – пояснив керівник фракції ОБ Вадим Новинський.

Але, з іншого боку, президент не повинен розмовляти з Верховною радою в такому тоні з урахуванням того, що в Україні парламентсько-президентська форма правління, уточнив глава фракції "Опоблок".

"Радикальна партія" також буде підтримувати всі дати, які будуть винесені на розгляд парламенту. "Радикал" Юрій Чижмарь зазначив, що в цьому питанні Рада виконує суто церемоніальну функцію.

"Наше завдання – надати приміщення, запросити голову Конституційного суду й новообраного президента і, відповідно, провести це урочисте засідання. Хоч і законом передбачено, що ми визначаємо дату, голосуючи за неї. Але це не означає, що ми беремо її зі стелі і вибираємо ту, яку нам захочеться. А тому я вважаю, що вибирати дату інавгурації повинен сам новообраний президент", – зазначив Чижмарь.

Розпустити не можна залишити

Співрозмовники РБК-Україна у фракціях більшості визнають, що дата інавгурації може і не бути настільки принциповою, якщо Зеленський твердо вирішить продавлювати ідею з достроковими виборами.

"Якщо у Зеленського вирішать розпустити Раду, обґрунтування вони точно вигадають. Але навіть не це головне. Його виборці будуть йому аплодувати, а ЦВК у будь-якому випадку повинна буде запускати процедуру дострокових виборів, навіть якщо це буде очевидно порушувати законодавство, адже повноважень трактувати закон ЦВК не має – тільки виконувати. Хіба що указ про розпуск заблокують у суді. Але суди в нас так і не стали незалежними", – говорить виданню співрозмовник у "Народному фронті".

На засіданні фракції БПП у понеділок, крім дати інавгурації, піднімали питання і можливості дострокових виборів: "Ми вчора на засіданні фракції докладно вислухали юристів і фахівців – є підстави розпустити парламент і після 27 травня. Так, це буде юридично не ідеальний сценарій, але після 27 травня й до середини червня – це цілком можливо", – розповів виданню нардеп Володимир Арешонков.

Ще в ніч після другого туру виборів джерела в команді Зеленського розповідали РБК-Україна, що відповідно до одного з трактувань Конституції повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня. Значить, розпустити його можна буде до 16 червня. Водночас голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк стверджує, що "теоретично і практично" крайня дата для прийняття такого рішення – 14 червня. При цьому інавгурація нового глави держави в будь-якому випадку має відбутися до 3 червня.

Потенційна проблема могла б виникнути з фінансуванням цих виборів, гроші на це своїм рішенням повинна виділяти Верховна рада. Під час політичної кризи 2008 року тодішня опозиція намагалася протидіяти спробам Віктора Ющенка достроково розпустити парламент, використовуючи саме цей аргумент. Але майже 2 млрд гривень уже закладені в держбюджеті на 2019 рік, оскільки й так очікувалося, що в жовтні відбудуться чергові вибори в Раду.

Співрозмовники в оточенні чинного президента впевнені, що дострокові вибори дозволять їм отримати більше мандатів, ніж восени. "Аргумент такий: Зеленський до осені "просяде", але й ми нічого не доберемо. А так наша команда ще не встигла розбігтися, структури мобілізовані після президентських виборів, восени може бути гірше. Крім того, на нашому електоральному полі буде багато різних проектів, у підсумку, прохідна частина списку – лише приблизно тридцять людей, і всі це розуміють", – сказав виданню один з депутатів БПП.

Тому, за його словами, багато "рядових" членів фракції, які не надто впевнені у своїх політичних перспективах, не в захваті від ідеї дострокових виборів. Щоправда, опиратися з останніх сил теж не будуть. Проти виборів виступають переважно "списочники" з коаліційних фракцій із невисокою впізнаваністю та відсутністю значних ресурсів для боротьби за мажоритарний округ.

Найвищу готовність йти на вибори вже цього літа демонструють саме "мажоритарники". Багато з них були залучені в президентську кампанію на місцях і, по суті, ще не закрили виборчі штаби. Мобілізація електорату і висока впізнаваність після недавніх агітаційних турів дозволить більшості з них знову отримати мандати на своїх округах. Водночас до чергових виборів у жовтні парламент може змінити виборче законодавство, що значно ускладнить життя та політичні перспективи багатьох мажоритарних депутатів.

"Закриті списки – це партійне рабство, абсолютно нецікава історія. Знизити прохідний бар'єр до трьох відсотків – значить запустити в Раду купу маленьких фракцій, всяких соціалістів, комуністів і "нациків", а потім намагатися з них зшити коаліцію. Країні потрібна стабільність і політичні традиції, так що краще залишити чинну систему", – пояснив РБК-Україна один із депутатів, обраних в мажоритарному окрузі.

Народний депутат від групи "Воля народу" Сергій Лабазюк впевнений, що більшість його колег по парламенту націлені йти на дострокові вибори. Він також переконаний, що новому президенту знадобиться і нова коаліція і, відповідно, уряд, щоб почати повноцінну роботу.

"До осені в нас назбирається стільки проблем, які буде вирішувати складно. Переобрання парламенту в тому числі виключить можливість для новообраного глави держави заявляти, що він не може виконувати свої обіцянки, тому що "погані" Верховна рада й Кабмін", – уточнив Лабазюк.

Водночас в "Опозиційному блоці" переконують, що перевиборів не бояться. Вадим Новинський впевнений, що їх повинен боятись обраний президент, оскільки не має достатньо чітких юридичних повноважень, щоби розпустити Верховну раду.

"Верховна рада працює – дивіться, як приймаються закони, вона не є недієздатною. Крім того, якщо коаліції немає, про це потрібно оголосити в залі Верховної ради. Далі парламенту має місяць для формування нової коаліції, тільки після цього можна розпустити парламент. А починати новообраному президенту Володимиру Зеленському з порушення Конституції і законів – це поганий приклад і знак", – пояснив голова фракції "Опоблок".

Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що йому вигідні довибори. У той час як співрозмовник в його найближчому оточенні зазначив, що існує небезпека опинитися в патовій ситуації: коли парламент буде розпущений, а указ про проведення перевиборів заблокують суди. Хоча на даний момент головні опоненти Зеленського переконують, що не збираються перешкоджати достроковим виборам.

Згідно з останньою закритою соціологією, яку активно обговорюють в кулуарах Ради, партія "Слуга народу" набирає 44% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" та переформатований "Блок Петра Порошенка" – по 10%, "Батьківщина" – 8%, політсили Анатолія Гриценка та Ігоря Смешка отримують приблизно 5%. Співрозмовники РБК-Україна в правлячій коаліції впевнені, що Зеленський скористається шансом завести в Раду якомога більше своїх "багнетів".

У понеділок в ефірі ток-шоу "Свобода слова" радник Зеленського Дмитро Разумков заявив, що все буде залежати від дій самого парламенту. Як недружній крок з боку Ради він назвав спробу обмежити повноваження глави держави через законопроект депутатів "Самопомочі".

Увечері у вівторок Володимир Зеленський ще раз висловив вимогу до парламенту визначитися з датою інавгурації. "Верховна Рада України – скорочено ВРУ. ВРУ – їхній життєвий девіз. Запам'ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних парламентських виборах – робіть висновки", – написав він у своєму Facebook.