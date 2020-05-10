Для виїзду в Британію необхідно отримати дозвіл МЗС України, - посольство

Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Британії або бажають туди потрапити, повинні отримати відповідний дозвіл Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського посольства в Україні.

У посольстві заявили, що Україна заборонила виїзд своїх громадян без повідомлення про це МЗС.

"Українська влада повідомила нам, що тільки українці з постійним проживанням у зарубіжних країнах зможуть покинути Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо громадяни України мають такі документи та хочуть виїхати за кордон, вони повинні додатково отримати дозвіл у МЗС. Британське посольство заявило, що допоможе в отриманні такого дозволу у разі звернення громадян до посольства за 72 години до вильоту рейсу.

"Посольство Великобританії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус проживання у Великобританії", - заявили у відомстві.

При цьому наголошується, що остаточне рішення про в'їзд до Великобританії завжди приймається прикордонними силами країни по прибуттю громадян.

Раніше британські авіакомпанії заявили, що в країні введуть обов'язкову обсервацію для туристів з кінця травня в рамках карантинних обмежень.

РБК-Україна повідомляло, що уряди Ізраїлю, Фінляндії та Австрії вже звернулися до України з приводу працевлаштування українських громадян.

В українському Кабміні також заявили, що дозволять здійснювати чартерні рейси з українськими заробітчанами, однак для цього країни, які приймають громадян України, повинні забезпечити їх необхідним медичним страхуванням.