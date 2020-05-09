Британія має намір ввести обов'язковий карантин для туристів

Фото: лондонський аеропорт "Хітроу" (LadyDisdain Pixabey)

Туристам доведеться пройти 14-денну обсервацію

Британські авіакомпанії заявили, що в країні введуть обов'язкову обсервацію для туристів з кінця травня в рамках карантинних обмежень через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними джерел в авіакомпаніях, згідно з планами британського уряду, з кінця травня всі, хто будуть прибувати в Британію, будуть повинні пройти обов'язкову двотижневу обсервацію. Виключення лише для осіб, які прибули з Ірландії.

Також від проходження 14-денного карантину будуть звільнені водії вантажівок та інші працівники критично важливої сфери.

Зазначається, що авіакомпанії виступили проти даних обмежень, оскільки нововведення можуть завдати ще більших збитків галузі. Авіакомпанії вимагають від уряду чіткої стратегії виходу з карантину та зниження економічних наслідків для ключових галузей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральний банк Англії прогнозує найбільший за понад 300 років економічний спад в Британії через карантин. Центральний банк очікує, що британська економіка скоротиться на 25% протягом трьох місяців, а безробіття зросте до більш ніж 9%.

Також РБК-Україна писало, що уряд Британії розробив трьохетапний план виходу з карантину. На першому етапі дозволять відновити роботу невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі. На другому етапі відкриються великі торгові центри.