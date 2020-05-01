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Декілька країн вже звернулися до України з приводу заробітчан

Новини » Політика     01.05.2020 - 19:51
Декілька країн вже звернулися до України з приводу заробітчан
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

До України звернулися уряди Австрії, Ізраїлю та Фінляндії

До України вже звернулись кілька урядів країн з приводу працевлаштування українських заробітчан. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, роботодавці в Австрії очікують прибуття на сезонні роботи понад 800 українців.

"В більшості ці сезонні роботи, очевидно, були й розпочиналися наприкінці весни. Літо - період збору врожаю. Саме тому це питання стало настільки гострим саме зараз. В принципі, на цьому етапі до нас вже звернулись декілька урядів з тим, що очікуються заплановані й організовані групи українців. Ми знаємо в деяких випадках до однієї особи. Наприклад, я вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ, мова йде про рівно 802 персони, яких очікують 44 фірми, з якими ми безпосередньо працюємо", - розповів він.

Крім того, зараз щодо працевлаштування заробітчан ведуться переговори з Ізраїлем та Фінляндією.

"Прем’єр-міністр зустрівся зранку з послом Ізраїлю. В понеділок домовлені розмови з фінськими представниками й там ми дійсно говоримо про велику частину наших людей. Там йдеться про працевлаштування тисячі людей. Про декілька сотень рейсів, які напевно доведеться здійснити нашими авіалініями, щоб перевезти таку значну групу людей. З цими країнами вже проведені перемовини", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд України вирішив дозволити здійснення чартерних рейсів з українськими заробітчанами. Пристайко зазначав, що Україна очікує на звернення від іноземних урядів для організованого працевлаштування українців.

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