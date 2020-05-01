У МЗС назвали умову працевлаштування українців закордоном

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Країни повинні забезпечити медичну безпеку українцям

Головною умовою для працевлаштування українських громадян за кордоном в умовах пандемії коронавірусу є забезпечення медичної безпеки. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайка, всі українці, які мають намір працевлаштуватися за кордоном, повинні бути забезпечені медичних страхуванням.

"Дійсно, однією з умов, про які я вже вів розмову з закордонними партнерами є те, що українці мають бути забезпечені медичним страхуванням. Тобто якщо людина захворіла з різних причин, її мають лікувати там, де ці люди знаходяться, де це безпечно, де гарна якість медицини. По кожному конкретному випадку приймає рішення сама людина, де вона хоче лікуватись. Це право людини", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Пристайко повідомив, що уряди Ізраїлю, Фінляндії та Австрії вже звернулися до України з приводу працевлаштування українських громадян. Зокрема, планується масштабна відправка українських заробітчан до Ізраїлю, де на них чекають понад 40 роботодавців.

Крім того, в уряді заявили, що дозволять здійснювати чартерні рейси з українськими заробітчанами. Однак, працевлаштування та відправка українців за кордон повинні бути організовані. Уряд чекає на звернення урядів країн щодо працевлаштування українців.

Також РБК-Україна писало, що за даними асоціації українських заробітчан, в Україну з-за кордону повернулися максимум 450-500 тисяч громадян. Соціологи впевнені, що переважна більшість цих заробітчан повернеться за кордон після відкриття кордонів.